Курс валют на 7 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 7 июля, курс доллара на наличном рынке прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 15 копеек.

►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,35 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,23−37,25, евро — 40,70−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,79−40,19 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.