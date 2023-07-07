Сегодня, 7 июля, правительство рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по оценке эффективности работы налоговых органов». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Работу налоговой будут оценивать по удовлетворенности людей ее услугами — законопроект
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Суть проста, к полномочиям Минфина прилагается утверждение перечня ключевых показателей эффективности (KPI) работы налоговой», — отметил он.
Эти ключевые показатели эффективности работы налоговых органов должны дать возможность оценить:
- полноту принятых налоговыми органами мер по соблюдению налогоплательщиками требований налогового законодательства;
- уровень удовлетворенности налогоплательщиков услугами ДИС.
Также предусмотрена отчетность о результатах выполнения перечня KPI и ответственность налоговых органов за их невыполнение.
Напомним
«Минфин» писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Ви вже визначіться там.