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7 июля 2023, 11:27 Читати українською

Работу налоговой будут оценивать по удовлетворенности людей ее услугами — законопроект

Сегодня, 7 июля, правительство рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по оценке эффективности работы налоговых органов». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Сегодня, 7 июля, правительство рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по оценке эффективности работы налоговых органов».
Фото: old.tax.gov.ua

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«Суть проста, к полномочиям Минфина прилагается утверждение перечня ключевых показателей эффективности (KPI) работы налоговой», — отметил он.

Эти ключевые показатели эффективности работы налоговых органов должны дать возможность оценить:

  • полноту принятых налоговыми органами мер по соблюдению налогоплательщиками требований налогового законодательства;
  • уровень удовлетворенности налогоплательщиков услугами ДИС.

Также предусмотрена отчетность о результатах выполнения перечня KPI и ответственность налоговых органов за их невыполнение.

Напомним

«Минфин» писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 июля 2023, 11:55
#
А я вже чув від першого, що податкова буде без податківців:)
Ви вже визначіться там.
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