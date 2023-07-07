Работу налоговой будут оценивать по удовлетворенности людей ее услугами — законопроект

Сегодня, 7 июля, правительство рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по оценке эффективности работы налоговых органов». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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«Суть проста, к полномочиям Минфина прилагается утверждение перечня ключевых показателей эффективности (KPI) работы налоговой», — отметил он.

Эти ключевые показатели эффективности работы налоговых органов должны дать возможность оценить:

полноту принятых налоговыми органами мер по соблюдению налогоплательщиками требований налогового законодательства;

уровень удовлетворенности налогоплательщиков услугами ДИС.

Также предусмотрена отчетность о результатах выполнения перечня KPI и ответственность налоговых органов за их невыполнение.

Напомним

«Минфин» писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.