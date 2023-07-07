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7 июля 2023, 10:00 Читати українською

В Киеве прошел детский лагерь по финансовой грамотности «Freedom Camp»

Накануне организации детского кемпа, финансовый портал «Минфин» совместно с учебным центром «Биржевой университет» провели церемонию награждения финансовых лидеров мнений Fin Blogger Award 2023. Благодаря премии удалось собрать средства на реализацию социального проекта — бесплатного летнего лагеря по финансовой грамотности для детей «Freedom Camp».

Лагерь состоялся на территории UNIT.City с 26 по 30 июня. В нем приняли участие 28 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Главной целью проекта было помочь маленьким украинцам понять значение денег, научить их рационально планировать и разумно тратить средства, а также накапливать и достигать финансовых целей.

Спикером курса стала Алеся Твердохлеб — инвестиционный эксперт с опытом более 7 лет в финансовой сфере и на фондовом рынке. Менторка курса упростила сложные финансовые термины и научила детей основам финансовой грамотности.

В течение пяти дней учебная программа лагеря обеспечила детям важный старт для будущих финансовых успехов, помогла им понять и овладеть необходимыми знаниями. Программа кемпа содержала 13 уроков по различным темам, которые стали основой для развития финансовой грамотности у младших участников. Спикер курса рассказала:

  • об истории денег, типы дохода, правила заработка и инфляцию;

  • о фондовом рынке, что такое инвестиции, ценные бумаги, истории известных инвесторов;

  • как планировать свои расходы;

  • как накапливать средства, чтобы реализовать свои мечты;

  • во что можно безопасно инвестировать.

Freedom Camp использовал креативный подход и интерактивные методы, в частности дети составляли бюджет, учились планировать расходы и доходы. Особую популярность среди маленьких украинцев приобрела игра «Фондовый рынок», где они могли симулировать покупку и продажу акций на основе сообщений от реальных компаний.

Благодаря программе лагеря дети имели возможность услышать интересные лекции от приглашенных спикеров, которые поделились своим опытом в мире финансов.

  • Татьяна Боримская, основательница центра «CashFlow kids» и финансовый советник, рассказала о финансовой подушке и как ее накопить.

  • Юлия Баткалова, основательница школы финансов и финансовый эксперт программы «Утро дома», представила 5 главных шагов к достижению мечты.

  • Алина Шух, финансовый советник и соучредитель компании по финансовому консалтингу SMART, вдохновила своим примером того, как можно заработать, если быть спортсменом.

  • Анна Пацан, соучредитель WEB3 университета Learn to Earn Global, ознакомила детей с цифровой финансовой грамотностью.

  • Михаил Пацан, эксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets», на практических примерах продемонстрировал работу искусственного интеллекта.

  • Kobra Agency — агентство по продвижению брендов и экспертов в Tik Tok. Эксперты компании рассказали о трендах и лайфхаках съемки видео в социальной сети.

В течение дня детей учили не только финансовой грамотности, но и они активно участвовали в различных занятиях, экскурсиях и выполняли интересные задания. В рамках программы лагеря дети имели возможность побывать на экскурсии по территории инновационного парка UNIT.City и больше узнать о компаниях-резидентах.

С целью расширения кругозора организаторы Freedom Camp инициировали посещение различных компаний. Например, посетили офис Forbes, где познакомились с главным редактором Борисом Давыденко, который рассказал о работе редакции и поделился интересными фактами о журнале. Кроме того, они исследовали удивительный мир виртуальной реальности благодаря компании Sensorama. Также посетили радиогруппу «ТАВР Медиа» («Хит FM», «Радио Байрактар», «Наше радио», Radio Roks), где дети познакомились с известными радиоведущими и даже примерили наушники во время музыкальной паузы. А еще — посетили ДТЭК и познакомились с командой компании.

На заключительном занятии дети представили свои проекты, где подробно описали свои цели и пути достижения с помощью методики SMART и знаний по финансовой грамотности.

Неделя финансовой грамотности показала большую потребность и важность проведения подобных мероприятий для младшего поколения. Финансовое образование со школьного возраста поможет им в дальнейшем принимать разумные решения, минимизировать риски, связанные с финансами, расходами, кредитами и мошенничеством. Программа Freedom Camp открыла перед детьми двери в мир финансовой грамотности и начала их путешествие к финансовой независимости и успеху.

Источник: Минфин
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