Британия исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера российского Сбербанка

Великобритания исключила из списка санкций против России одно физическое лицо. Об этом сообщается на сайте британского правительства. По данным BBC, речь идет о бывшем заместителе председателя правления российского Сбербанка Льве Хасисе.

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О введении санкций в отношении Хасиса Британия объявила в конце марта 2022 года.

Ограничительные меры были введены в ответ на российское вторжение в Украину. Хасис, у которого есть гражданство США, уехал из России еще до начала полномасштабного вторжения, а в середине февраля 2022 года он объявил о досрочной отставке с поста в Сбербанке.

В отношении Льва Хасиса санкции также ввели:

Канада (с конца февраля 2022 года),

Австралия (с апреля 2022 года),

Украина (с октября 2022).

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Среди российских банкиров, попавших под санкции Великобритании, остаются основатель банка «Тинькофф» Олег Тыньков и глава Сбербанка Герман Греф. Санкции предусматривают замораживание британских активов, а также запрет на въезд в Соединенное Королевство.