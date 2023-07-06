Украина вернула 32 миллиона, разворованных в Минэкологии при Януковиче

В доход государства возвращено более 32 млн грн ущерба, нанесенного чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов времен бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным следствия, в 2011—2012 годах Минприроды закупило услуги программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.

Такое программное обеспечение фактически не разрабатывалось и не внедрялось, а его функционал выполнялся другими лицензионными готовыми программными продуктами существенно более низкой стоимости.

В феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра — руководителю аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Украины 2010−2013 годов и двум гражданам Республики Австрия — уполномоченным лицам компаний-нерезидентов, задействованным в схеме, дополнительно инкриминированным отмыванием легализации доходов, полученных преступным путём.

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«19 июня 2023 года стороной защиты возмещена вся сумма причиненного ущерба в сумме более 32 млн грн (которые зачислены на государственный казначейский счет), а 4 июля 2023 года дело направлено в Высший антикоррупционный суд», — отметили в НАБУ.