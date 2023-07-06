Потери Укрнафты и Укртатнафты под руководством Коломойского оцениваются в 100 миллиардов

По предварительной оценке, бывший менеджмент мог нанести компаниям Укрнафта и Укртатнафта потери на сумму до 100 млрд грн. Об этом заявил действующий руководитель компаний Сергей Корецкий в интервью ЭП.

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«Проблемных вопросов, с которыми столкнулся новый менеджмент, ориентировочно — до 100 млрд грн», — отметил Корецкий.

По его словам, дебиторская задолженность только Укрнафты с 2015 года составляет 30 млрд грн. Также на балансе Укрнафты есть нефть, которую не нашли. Ее стоимость составляет более 3 млрд. грн.

Кроме того, зафиксировали нехватку нефти от поставщиков Socar и Укртранснафта на сумму свыше 3 млрд грн.

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В то же время, дебиторская задолженность Укртатнафты составляет около 40 млрд грн.

«После возобновления учета нужно доначислить налоги на миллиардные суммы», — подчеркнул Корецкий.

Топливные карты

Он также напомнил, что Укрнафта имеет топливные карты на около 5 млрд грн. Компания хочет передать их военнослужащим, но эмитенты карточек — компании, связанные с Игорем Коломойским — заблокировали их.