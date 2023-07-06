Украинские беженцы смогут работать в Израиле. Правительство продлило визы и упростило условия для трудоустройства

Политика пребывания

Отмечается, что министр внутренних дел Моше Арбель обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле, учитывая «течение времени и приобретенный опыт».

Украинцам теперь разрешается трудоустроиться при условии, что прошло 90 дней с момента их въезда в Израиль, и у них есть украинский паспорт.

В то же время работодатель обязан проверить, действительно ли у его работника есть украинский паспорт и находится ли он в Израиле более 90 дней.

Также министром внутренних дел принял решение продлить до 31 января 2024 года лицензии на туристические визы типа В/2 украинцам, которые на законных основаниях находились в Израиле в день начала полномасштабного вторжения россии или въехали после его начала. После завершения этого периода визы будут пересмотрены.