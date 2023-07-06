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6 июля 2023, 12:27 Читати українською

Налоги до конца войны больше не будут повышать — Шмыгаль

Украинские власти не планируют повышение налогов до конца войны, кроме возвращения их на довоенный уровень. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

Украинские власти не планируют повышение налогов до конца войны, кроме возвращения их на довоенный уровень.
Фото: apostrophe.ua

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Глава правительства подчеркнул, что фактически возврат к довоенному уровню налогов состоялся с 1 июля, это было прописано в законодательстве.

«Отчасти мы ожидаем, что возврат налогов до довоенного уровня произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа», — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что речь идет об упрощенной системе налогообложения, в частности, возврате до 5% вместо 2%, что было введено в первые месяцы войны.

«Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, уверен, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля в Украине налоги на горючее вернулись на довоенный уровень. Так, по возвращении налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за 1 000 литров, на дизтопливо — до 139,5 евро за 1 000 литров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
6 июля 2023, 13:01
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Зелено-ахметовская погань, других слов нет.
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