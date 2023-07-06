Курс валют на 6 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 6 июля, курс доллара на наличном рынке прибавил 5 копеек в покупке и подешевел на 5 копеек продаж. Евро подешевел в покупке на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек.

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В обменниках доллар не изменился покупке и продаже. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,35 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,25, евро — 40,65−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,73−40,12 грн/евро.

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