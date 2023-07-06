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6 июля 2023, 10:00 Читати українською

Аналитики назвали следующего кандидата на капитализацию в $3 триллиона

Благодаря ажиотажу вокруг использования искусственного интеллекта Microsoft вскоре станет следующей компанией, чья капитализация превысит $3 трлн. Об этом заявил аналитик Wedbush Дэн Айвз, пишет CNBC.

Благодаря ажиотажу вокруг использования искусственного интеллекта Microsoft вскоре станет следующей компанией, чья капитализация превысит $3 трлн.

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Прогнозы аналитика

Аналитик спрогнозировал рост рыночной стоимости Microsoft до $3 трлн в начале 2024 года.

На прошлой неделе Apple стала первой компанией, которая завершила торговый день с капитализацией $3 трлн. По мнению Дэна Айвза, бум вокруг искусственного интеллекта означает, что Microsoft вскоре последует за ней. Он считает, что компания должна достичь такой стоимости к началу следующего года.

Читайте: Bloomberg заявил о возможности Apple стать первой компанией дороже $3 триллионов

Напомним

Microsoft вложила около $1 млрд в компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, который способный работать в диалоговом режиме, поддерживая запросы на естественных языках.

В результате Microsoft будет получать прибыль от этой компании. Облачный бизнес Microsoft Azure также является потенциальным бенефициаром роста ажиотажа вокруг ИИ, поскольку все больше компаний внедряют методы искусственного интеллекта вместе с более интенсивным использованием серверов.

Источник: Минфин
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