Благодаря ажиотажу вокруг использования искусственного интеллекта Microsoft вскоре станет следующей компанией, чья капитализация превысит $3 трлн. Об этом заявил аналитик Wedbush Дэн Айвз, пишет CNBC.
Аналитики назвали следующего кандидата на капитализацию в $3 триллиона
► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Прогнозы аналитика
Аналитик спрогнозировал рост рыночной стоимости Microsoft до $3 трлн в начале 2024 года.
На прошлой неделе Apple стала первой компанией, которая завершила торговый день с капитализацией $3 трлн. По мнению Дэна Айвза, бум вокруг искусственного интеллекта означает, что Microsoft вскоре последует за ней. Он считает, что компания должна достичь такой стоимости к началу следующего года.
Читайте: Bloomberg заявил о возможности Apple стать первой компанией дороже $3 триллионов
Напомним
Microsoft вложила около $1 млрд в компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, который способный работать в диалоговом режиме, поддерживая запросы на естественных языках.
В результате Microsoft будет получать прибыль от этой компании. Облачный бизнес Microsoft Azure также является потенциальным бенефициаром роста ажиотажа вокруг ИИ, поскольку все больше компаний внедряют методы искусственного интеллекта вместе с более интенсивным использованием серверов.
Комментарии