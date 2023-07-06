Аналитики назвали следующего кандидата на капитализацию в $3 триллиона

Благодаря ажиотажу вокруг использования искусственного интеллекта Microsoft вскоре станет следующей компанией, чья капитализация превысит $3 трлн. Об этом заявил аналитик Wedbush Дэн Айвз, пишет CNBC.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости Прогнозы аналитика Аналитик спрогнозировал рост рыночной стоимости Microsoft до $3 трлн в начале 2024 года.

На прошлой неделе Apple стала первой компанией, которая завершила торговый день с капитализацией $3 трлн. По мнению Дэна Айвза, бум вокруг искусственного интеллекта означает, что Microsoft вскоре последует за ней. Он считает, что компания должна достичь такой стоимости к началу следующего года. Читайте: Bloomberg заявил о возможности Apple стать первой компанией дороже $3 триллионов