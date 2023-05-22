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22 мая 2023, 18:26 Читати українською

Bloomberg заявил о возможности Apple стать первой компанией дороже $3 триллионов

Американская Apple движется к тому, чтобы преодолеть отметку $3 трлн по капитализации, написал Bloomberg. По его подсчетам, акции Apple с начала года подорожали на 35%, а рыночная стоимость увеличилась на $690 млрд. Сейчас капитализация Apple составляет почти $2,76 трлн.

Американская Apple движется к тому, чтобы преодолеть отметку $3 трлн по капитализации, написал Bloomberg.
Фото: vesti.ua

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Стоимость Apple

Рыночная стоимость Apple уже превышала $3 трлн: 3 января 2022 года в ходе торгов она первой в мире поднялась выше этой отметки. Компания тогда стоила больше, чем вся экономика Великобритании или весь фондовый рынок Германии

Однако закончить торговый день выше уровня $3 трлн компания не смогла, после чего ее акции начали период падения. Через год после рекорда рыночная капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн. В целом за 2022 год акции компании потеряли 27% стоимости, отметил Bloomberg.

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Что привлекает инвестора

Инвесторов привлекает устойчивость выручки Apple и большой денежный поток, написал Bloomberg. Бумаги компании предпочитают хедж-фонды, институциональные и розничные инвесторы и один из самых известных инвесторов мира — миллиардер Уоррен Баффет.

В 2022 году инвесторы в целом выбирают бумаги крупнейших компаний из-за опасений по поводу возможной рецессии, краха американских банков и уровня потолка госдолга США. Вместе с тем остаются вопросы насчет стоимости Apple, которая сейчас в 28 раз больше прогнозируемых доходов компании, а бумаги торгуются с премиумом к рынку, отметил Bloomberg.

Когда компания работает хорошо, люди могут думать, что она неуязвима к рискам, и сейчас проявляются позитивные стороны, потому что компания показывает отличные результаты, отметил старший инвестиционный директор компании IndexIQ Саль Бруно.

«Но каждый раз, когда мы видели всплеск концентрации рынка в прошлом, ничем хорошим это не заканчивалось. Если она [Apple] споткнется или появится чувство, что она стала переоцененной, будет больше риска для всего рынка», — предупредил эксперт. Сейчас Apple составляет 7,5% от индекса S&P 500 Index — уровень, который в последние годы становился пиком для компаний, добавил Bloomberg.

Напомним

В начале мая Apple отчиталась, что во втором квартале 2023 года получила $51,3 млрд от продаж iPhone: это на 1,5% больше, чем год назад, и является рекордомза мартовский квартал, говорил гендиректор Apple Тим Кук.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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