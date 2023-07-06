FlixBus открыл прямой маршрут из Украины в аэропорт Кракова

Оператор автобусных перевозок FlixBus запустил новую линию Трускавец — Катовице, проходящую через Львов и Краков с заездом в аэропорт Кракова. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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График движения

Рейс N3234 также проходит через украинские города Дрогобыч и Стрый и через польские города Жешув и Тарнув.

Аэропорт «Краков-Балице им. Иоанна Павла ІІ» впервые появились в украинской сети FlixBus, раньше доехать до него можно было только рейсом с пересадкой.

Отправка новой линии происходит ежедневно. Из Трускавца автобус отправляется в 18:35, в 20:40 — со Стрыйского автовокзала Львова и в 21:15 со львовского автовокзала «Дворцовый», прибывая в Краков в 5:45 утра на следующий день, в аэропорт Кракова в 6:20, в Катовице — в 7:30 утра.

Отправление в обратном направлении из Катовице — в 22:05, из аэропорта Кракова — в 23:15, с автовокзала Кракова — в 23:50. Соответственно, прибытие в автовокзал «Дворцовый» во Львове в 9:20, в Стрыйский в 9:55, и в Трускавец в 12:00.

Первый рейс состоится 14 июля. Автобусы будут курсировать ежедневно. Билеты можно забронировать на сайте через мобильное приложение FlixBus или партнерские туристические агентства.