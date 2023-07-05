Финский банк разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС

Финский банк Suupohjan Osuuspankki позволил приближенному к Путину российскому олигарху Борису Ротенбергу снять наличные деньги своей компании непосредственно перед тем, как против него были введены санкции Евросоюза. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансовой инспекции страны.

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Банк в течение многих лет обдумывал вопросы обслуживания Ротенберга, поскольку тот еще в 2014 году попал под санкции США из-за аннексии россии Крыма.

В 2020 году комплаенс-подразделение группы POP Group, которой принадлежит Suupohjan Osuuspankki, предостерег руководство по возможным последствиям вторичных санкций из-за обслуживания активов подсанкционного олигарха.

В мае того же года подразделение рекомендовало прекратить обслуживание активов Ротенберга, но в конце концов решение было отложено, чтобы дать время олигарху перевести их на другой счет. Это произошло уже 4 апреля 2022 года.

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При этом, как указывает Ilta-Sanomat, комплаенс-подразделение POP Group и в этом случае не рекомендовал разрешать такую операцию, и с ней вроде бы согласился совет директоров банка. А через четыре после вывода средств дня ЕС внес приближенного к Путину олигарха в санкционный список из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

Из документов, предоставленных Финансовой инспекцией Финляндии, не ясно, были ли привлечены комплаенс-офицеры к принятию решения о разрешении на снятие наличных. Бывшее руководство Suupohjan Osuuspankki отказалось комментировать решение, и подчеркнуло, что банк соблюдал правила.