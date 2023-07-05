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5 июля 2023, 19:24 Читати українською

Пострадавшие от взрыва Каховской ГЭС начали получать помощь от государства

Госказначейство уже перечислило 2,66 млн грн на выплату финансовой помощи жителям Херсонской области. Таким образом, помощь от государства в размере 5 000 грн на человека получат первые 532 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Госказначейство уже перечислило 2,66 млн грн на выплату финансовой помощи жителям Херсонской области.
Фото: slovoidilo.ua

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Согласно заявлениям пострадавших, деньги поступят на их банковские счета.

Участники межведомственного совещания по денежным выплатам пострадавшему из-за подрыва Каховской ГЭС населению обсудили состояние реализации постановления Кабмина о выплатах пострадавшим от подтопления жителям Николаевской и Херсонской областей.

Кроме государственной помощи жители этих областей также могут получить финансовую поддержку от международных организаций.

Напомним

«Минфин» писал, что пострадавшие от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС начали получать денежную помощь в размере 6 600 грн от Международной организации по миграции ООН.

Источник: Минфин
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