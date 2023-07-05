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5 июля 2023, 18:40 Читати українською

Japan Airlines запускает услугу проката одежды, чтобы пассажиры брали меньше багажа

Japan Airlines запустила новую услугу, которая поможет клиентам снизить количество багажа. Авиакомпания тестирует услугу проката одежды Any Wear, Anywhere, которая позволяет пассажирам заранее арендовать комплект одежды, которую затем могут доставить в гостиницу или в квартиру на Airbnb по прибытии в Японию. Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Business Insider.

Japan Airlines запустила новую услугу, которая поможет клиентам снизить количество багажа.
Фото: freightwaves

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Идея состоит в том, что путешествуя без лишнего багажа, клиенты могут помочь сократить выбросы топлива, углекислого газа и сделать свое путешествие более экологичным.

В настоящее время авиакомпания сотрудничает с Sumitomo Corporation, которая будет заниматься системой бронирования и комплектацией одежды. В настоящее время услуга доступна в течение пробного периода с 5 июля этого года по август 2024 года.

Можно заказать до девяти предметов на срок до двух недель. Это включает сочетание верха, низа и верхней одежды.

Каждый выбор нарядов фильтруется по сезону, возможности и размеру, стоит услуга от $28 за пять предметов.

Источник: Минфин
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