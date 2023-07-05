Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая зерна до 69 миллионов тонн

Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз потенциального урожая 2023 года на 1 млн тонн — до 69 млн тонн зерновых и масличных. В прошлом году урожай достиг 73,8 млн тонн зерновых и масличных. Об этом говорится в сообщении УЗА.

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Объемы урожая

Меньший объем будущего урожая обусловлен оккупацией части территории Украины, заминированием, ведением боевых действий и нехваткой средств и других ресурсов у аграриев для полноценной посевной кампании и выращивания урожая.

По оценке экспертов, в общей сложности засеяно около 19,7 млн га по сравнению с 25 млн га в среднем в предыдущие годы. Впрочем, многое зависит от дальнейших погодных условий, которые пока благоприятны для зерновых и масличных культур.

Экспорт из Украины при этих условиях в новом сезоне 2023/2024 может составить 44,8 млн. тонн против 58 млн. тонн в прошлом году.

В целом экспорт зерновых и масличных в 2023/2024 МГ можно ожидать на указанном уровне, если сохранится работа украинских черноморских портов и будут активно развиваться альтернативные маршруты, в частности Дунайский путь.

Оценкаурожая пшеницы в 2023 году не изменилась — 17,9 млн тонн (в 2022 году было 20,2 млн тонн, а в 2021 — рекордные 33 млн тонн).

«Такого урожая предостаточно для обеспечения внутреннего спроса и продовольственной безопасности страны, но уменьшит экспортный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности в мире», — уточнили в УЗА.

Экспорт пшеницы в 2023/2024 МГ, учитывая меньший урожай, может составить около 15 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили 4,3 млн тонн.

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Оценка урожая ячменя в 2023 году тоже не изменилась — 4,4 млн тонн, а экспорт в 2023/2024 МГ можно ожидать на уровне 2 млн тонн.

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне несколько выросли с 23,3 млн тонн до 24,2 млн тонн, при этом экспорт может составить около 20 млн тонн, с учетом переходных запасов в начале нового сезона на уровне 1,3 млн тонн.

Урожай подсолнечника в 2023 году ожидается на уровне 12,7 млн тонн, а экспорт может составить 1,1 млн тонн. Переработка подсолнечника в масло может достичь 11,5 млн тонн.

Как отмечают эксперты, любое дальнейшее уменьшение урожая и экспорта зерна из Украины будет негативно влиять на доступность зерновых на мировом рынке и приведет к росту цен, а соответственно и к увеличению продовольственной инфляции в мире.