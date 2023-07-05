ЕС значительно уменьшил импорт нефти и газа из россии — Евростат

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз существенно сократил долю импорта нефтепродуктов и газа из россии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Еще 5 декабря 2022 вступил в силу запрет ЕС на морской импорт российской сырой нефти, а 5 февраля 2023 — эмбарго на импорт нефтепродуктов.

Нефтепродукты

Влияние этих мероприятий стало заметно в первом квартале 2023 года. Так, если в первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов с долей 26,0%, то в первом квартале 2023 года доля России составляла лишь 3,2%. Это на 22,8% меньше.

В противоположность этому выросли доли Норвегии (+3,8%), Саудовской Аравии (+3,4%) и США (+2,7%) за тот же период.

Газ

Аналогичная ситуация сложилась и с природным газом, когда страны ЕС переориентировались на другие источники снабжения.

В первом квартале 2022 года россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, за ней следовала Норвегия (38,1%).

В первом квартале 2023 года доля России упала на 21,4%, тогда как больше всего выросли доли Норвегии (+8%), Алжира (+7,4%) и Великобритании (+4%).

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Что касается сжиженного природного газа, то в первом квартале 2022 года Россия (18,1%) была вторым крупнейшим поставщиком в ЕС после США (48,6%).

В первом квартале 2023 года доля россии сократилась на 4,9%. В то же время выросли доли Норвегии (+6,5%), Катара и Алжира (по +2,4%), а доля США упала на 8,4%.