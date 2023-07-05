За полгода в бюджет поступило налогов от игорного бизнеса на 3 миллиарда — Железняк

За последние шесть месяцев в бюджет поступило 2,94 млрд грн налога от деятельности игорного бизнеса. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк в Telegram .

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Сколько поступило за июнь

В частности, за июнь было собрано налогов на 562 млн. грн.

«Результат за шесть месяцев 2023 года таков: уже 2,94 млрд грн налогов. То есть в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022-го», — отметил он.

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Напомним

За первое полугодие прошлого игорный бизнес пополнил бюджет лишь 209 млн грн, а большинство операторов использовали упрощенную систему налогообложения и занимались мискодингом.