За последние шесть месяцев в бюджет поступило 2,94 млрд грн налога от деятельности игорного бизнеса. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк в Telegram .
За полгода в бюджет поступило налогов от игорного бизнеса на 3 миллиарда — Железняк
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Сколько поступило за июнь
В частности, за июнь было собрано налогов на 562 млн. грн.
«Результат за шесть месяцев 2023 года таков: уже 2,94 млрд грн налогов. То есть в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022-го», — отметил он.
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Напомним
За первое полугодие прошлого игорный бизнес пополнил бюджет лишь 209 млн грн, а большинство операторов использовали упрощенную систему налогообложения и занимались мискодингом.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
вывели их тени…
Сейчас занимаются левыми АЗС…
Через время возьмутся
и за обменки без лицензии…
Всему свое время…