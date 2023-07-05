Курс валют на 5 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 5 июля, курс доллара на наличном рынке потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел в покупке на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В обменниках доллар потерял 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке, а в продаже 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,40 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,26, евро — 40,70−40,91 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,80−40,19 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .