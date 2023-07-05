В ЕС согласовали новые правила по замораживанию и конфискации криптоактивов

Совет ЕС согласовал новые радикальные меры по регулированию криптовалют. Об этом сообщается в документе «Предложение по директиве Европейского парламента и Совета о возврате и конфискации активов», пишет Криптомисто.

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Предусматривающие новые правила

Новые правила предусматривают замораживание и конфискацию «неустановленных» активов.

По мнению членов Совета, существующая система в сфере конфискации имущества нуждается в обновлении.

Как заявлено, директива направлена на установление минимальных правил отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления имуществом в рамках разбирательств по уголовным делам.

Кроме того, директива призвана укрепить потенциал компетентных органов по избавлению преступников дохода от нелегальной деятельности.

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В документе указано, что имущество, которое может быть заморожено и конфисковано, должно охватывать все формы собственности, включая криптоактивы, в случае, если нет доказательств того, что они были приобретены законным путем, или если собственник актива связан с причастными к преступным. организаций людьми.

Кроме того, владельцы «неустановленных» активов должны будут доказать, что стоимость их имущества не является несоответствующей их законным доходам.

Напомним

В мае текущего года ЕС согласовал новые правила AML при переводе криптовалюты, а также утвердил закон «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), который полностью вступит в силу на всей территории блока до 2025 года.

Документ обяжет компании получать лицензии, а эмитентов стейблкоинов, кроме этого, иметь резервы, равные объему выпущенных монет.