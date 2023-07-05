В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения» — МИД

В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения», срок действия которого истекает 17 июля. Об этом говорится в заявлении , опубликованном на сайте российского МИД 4 июля.

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«Из пяти „системных“ задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия — переподключение Россельхозбанка к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода „Тольятти — Одесса“; транспортная логистика и страхование; „размораживание“ активов — первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение любого прогресса по двум другим не просматривается», — говорится в заявлении.

В этих условиях, считают в МИД россии, оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет.

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Российская сторона заявляет, что «прилагает необходимые усилия», чтобы задействованные в соглашении суда с продовольствием могли к этой дате (17 июля) выйти из Черного моря через Босфор.

Напомним

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

Во время переговоров россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.