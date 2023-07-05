В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения» — МИД

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2023, 9:18 Читати українською

В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения» — МИД

В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения», срок действия которого истекает 17 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД 4 июля.

В россии не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения», срок действия которого истекает 17 июля.
Фото: wikipedia.org

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Из пяти „системных“ задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия — переподключение Россельхозбанка к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода „Тольятти — Одесса“; транспортная логистика и страхование; „размораживание“ активов — первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение любого прогресса по двум другим не просматривается», — говорится в заявлении.

В этих условиях, считают в МИД россии, оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет.

Читайте: Карта «зернового коридора» снова в игре: что происходит и как скажется на курсе доллара

Российская сторона заявляет, что «прилагает необходимые усилия», чтобы задействованные в соглашении суда с продовольствием могли к этой дате (17 июля) выйти из Черного моря через Босфор.

Напомним

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

Во время переговоров россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+27
youknow
youknow
5 июля 2023, 9:43
#
Нахабні русняві істоти, пішли війною, знищували, вбивали, заблокували порти. І тепер за розблокування портів (подовження зернової угоди) требують виконати П`ЯТЬ пунктів.
+
+21
Dafxf4300
Dafxf4300
5 июля 2023, 10:37
#
Чорноморський флот повинен піти за флагманом Москва в повному складі, і тожі не треба буде нічого продовжувати…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 июля 2023, 10:47
#
Интересно, что запоют чернявые африканские друзья маскалии?












7
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Bely, Kharakternyk и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами