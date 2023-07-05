Нидерланды выделяют Украине второй пакет помощи. Сумма — 118 миллионов евро

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Новый пакет поддержки

«Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на новый пакет поддержки Украины. Это уже второй пакет поддержки в этом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 83 миллиона евро пойдут на восстановление и здравоохранение Украины.

Также Нидерланды выделяют 10 миллионов евро на экстренную помощь после разрушения дамбы в Херсонской области.

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Еще 25 миллионов евро пойдут на субсидии для компаний, предприятий и общественных организаций, чтобы способствовать реконструкции и восстановлению, прежде всего, в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения.

С сентября компании и общественные организации могут подаваться на гранты.

Напомним

Нидерланды, один из основателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), во время его ежегодного собрания в Самарканде (Узбекистан) выделили банку 40 млн евро в виде грантов для поддержки операций банка в Украине.