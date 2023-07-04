Кабмин расширил программу льготных ипотечных кредитов «єОселя» на всех украинцев без собственного жилья

Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе «єОселя» всем украинцам, не имеющим собственного жилья. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Стоит отметить, что до этого программа действовала для военных, стражей порядка, учителей, медиков и ученых.

Подробности

Льготная годовая ставка будет 7% в гривне.

Первый взнос — от 20%.

Срок кредитования — до 20 лет.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что в условия ипотечного кредитования, которое происходит через ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания», внесен ряд других изменений:

исключено требование о необходимости регистрации отчета об оценке в Единой базе данных отчетов об оценке;

уточнено определение недвижимости, расположенной на территории, где ведутся активные боевые действия, или на территории, находящейся во временной оккупации;

предоставлено право уполномоченным субъектам самостоятельно определять объекты строительства, имущественные права на жилье в которых могут быть предметом ипотеки, согласно собственным внутренним нормативным документам.

«єОселя»

Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» работает с октября прошлого года.

За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд грн. Все они представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых.

Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых.