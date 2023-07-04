Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе «єОселя» всем украинцам, не имеющим собственного жилья. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кабмин расширил программу льготных ипотечных кредитов «єОселя» на всех украинцев без собственного жилья
► Читайте страницу «Минфин в» в фейсбуке: главные финансовые новости
Стоит отметить, что до этого программа действовала для военных, стражей порядка, учителей, медиков и ученых.
Подробности
- Льготная годовая ставка будет 7% в гривне.
- Первый взнос — от 20%.
- Срок кредитования — до 20 лет.
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что в условия ипотечного кредитования, которое происходит через ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания», внесен ряд других изменений:
- исключено требование о необходимости регистрации отчета об оценке в Единой базе данных отчетов об оценке;
- уточнено определение недвижимости, расположенной на территории, где ведутся активные боевые действия, или на территории, находящейся во временной оккупации;
- предоставлено право уполномоченным субъектам самостоятельно определять объекты строительства, имущественные права на жилье в которых могут быть предметом ипотеки, согласно собственным внутренним нормативным документам.
«єОселя»
Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» работает с октября прошлого года.
За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд грн. Все они представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых.
Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых.
Комментарии - 2
Хто сьогодні найчастіше купує квартири
Учасники державної іпотечної програми єОселя.
Програма надає можливість придбати житло під 3% з першим внеском 20% від вартості квартири. Тобто, наприклад, люди, в яких умовно було 10−20 тис. доларів, зможуть купити квартири, які коштують 50−100 тис.
Сім'ї загиблих на війні військових
Рідні українських захисників, які віддали своє життя, захищаючи країну, часто вкладають отриману допомогу в нерухомість.
Військові
Як вважає Думбровська, якщо раніше однокімнатні квартири скуповували айтівці, зараз на цьому ринку активні військові, які вже мають певний капітал на власну оселю.
Інвестори
Закордонні інвестори розуміють, що в майбутньому Україна має значний потенціал. Вони купують об'єкти нерухомості, які в перспективі значно здорожчають.
Переселенці
Люди, які змушені були залишити свої домівки, де тривають активні бойові дії чи які розташовані в прифронтових населених пунктах, починають купувати житло на новому місці. Більшість розуміють, що краще виплачувати кредит за своє житло, ніж витрачати гроші на оренду.
На думку експертки, саме завдяки активності цих сегментів покупців «ціни повернулися на позначки довоєнних».