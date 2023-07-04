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4 июля 2023, 19:27 Читати українською

Италия уже заморозила российские активы на $2,5 миллиарда

Италия заморозила активы россии на $2,5 млрд с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Италии, сообщает Reuters.

Италия заморозила активы россии на $2,5 млрд с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Фото: pixabay.com

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В своем ежегодном отчете подразделение Центрального банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 2 миллиарда евро ($2,5 млрд) была обновлена по состоянию на конец июня.

Директор UIF Энцо Серата уточнил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 млн евро, связанных с 80 физическими лицами.

Среди активов России, которые заморозили в Италии, — банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно полностью конфисковать замороженные российские активы, и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.

ЕС сосредотачивается на двух вариантах, поскольку он продолжает исследовать, как можно было бы использовать более 200 млрд евро из замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину, говорится в отчете.

Многие средства находятся в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где они принесли почти 750 млн евро к первому кварталу этого года.

Источник: Минфин
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