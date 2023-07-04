Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они действительны и не изношены или повреждены. Об этом говорится в сообщении НБУ в Фейсбуке.
НБУ отменил признаки незначительного износа банкнот
НБУ запретил банкам и небанковским обменным пунктам:
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отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот;
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устанавливать дополнительную комиссию или ограничения обмена настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска.
Инкасо
«Только значительно изношенные или поврежденные принимаются на инкассо: когда банкнота изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую», — напомнили в НБУ.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Их потом не возьмут…