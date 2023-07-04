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4 июля 2023, 17:20 Читати українською

НБУ отменил признаки незначительного износа банкнот

Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они действительны и не изношены или повреждены. Об этом говорится в сообщении НБУ в Фейсбуке.

Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они действительны и не изношены или повреждены.

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НБУ запретил банкам и небанковским обменным пунктам:

  • отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот;

  • устанавливать дополнительную комиссию или ограничения обмена настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска.

Инкасо

«Только значительно изношенные или поврежденные принимаются на инкассо: когда банкнота изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую», — напомнили в НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июля 2023, 18:21
#
Поживём - увидим…
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+60
Sobak0
Sobak0
4 июля 2023, 18:59
#
Заборонив наказом номер який? Чи заборонив повідомлення в фейсбук?) клоунада 95
+
+30
KotletaDollarov
KotletaDollarov
4 июля 2023, 19:51
#
Ну, а что делать обменникам, которые живут только с оборота, принимать то хлам их обязал НБУ, а клиенты не хотят при этом покупать убитые доллары? В итоге у них накапливается хлам, который только на инкассо себе в убыток сдавать. Та и на наличном рынке у вас понимающие люди не возьмут доллары со штампами либо изношенные, например, при покупке авто или недвиги. Банкам то все равно, они от этого сильно не пострадают.
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+15
Strangers
Strangers
4 июля 2023, 20:05
#
Зачем ты котлеты заворачиваеш в доллары
Их потом не возьмут…
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