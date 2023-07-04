Британская финансовая ассоциация предложила ограничить владение цифровым фунтом

Торговая ассоциация сектора банковских и финансовых услуг Великобритании UK Finance порекомендовала Банку Англии ограничить владение цифровым фунтом (CBDC) для частных пользователей до 5 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Times.

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Организация утверждает, что в противном случае это приведет к массовому оттоку депозитов из финансовых учреждений.

Заявление UK Finance является ответом на рекомендации правительства Великобритании, которое предложило установить лимит на хранение средств в цифровом фунте на уровне 10 000−20 000 фунтов стерлингов.

Ассоциация добавила, что властям нужно обозначить четкие цели применения нового платежного средства.

«Из консультации неясно, какое место на рынке должна занять цифровая валюта центрального банка», — отметили в UK Finance.

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Напомним

В этом году в Великобритании выпустили консультационный документ, в котором были описаны функции будущей CBDC.

Согласно данному документу, цифровой фунт будет использоваться наравне с наличными деньгами «для использования домашними хозяйствами и предприятиями в повседневных платежах».