Торговая ассоциация сектора банковских и финансовых услуг Великобритании UK Finance порекомендовала Банку Англии ограничить владение цифровым фунтом (CBDC) для частных пользователей до 5 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Times.
Британская финансовая ассоциация предложила ограничить владение цифровым фунтом
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Организация утверждает, что в противном случае это приведет к массовому оттоку депозитов из финансовых учреждений.
Заявление UK Finance является ответом на рекомендации правительства Великобритании, которое предложило установить лимит на хранение средств в цифровом фунте на уровне 10 000−20 000 фунтов стерлингов.
Ассоциация добавила, что властям нужно обозначить четкие цели применения нового платежного средства.
«Из консультации неясно, какое место на рынке должна занять цифровая валюта центрального банка», — отметили в UK Finance.
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Напомним
В этом году в Великобритании выпустили консультационный документ, в котором были описаны функции будущей CBDC.
Согласно данному документу, цифровой фунт будет использоваться наравне с наличными деньгами «для использования домашними хозяйствами и предприятиями в повседневных платежах».
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