Национальный банк наложил штраф в размере 34 000 грн на ООО «ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал еще одну финансовую компанию
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Причина штрафа
Штраф был наложен в связи с непредоставлением компанией необходимой информации и преднамеренным предоставлением недостоверных данных по запросу Национального банка.
Такое решение принято 4 июля 2023 года по результатам инспекционной проверки НБУ и вступает в силу 5 июля 2023 года.
Уплатить штраф ООО «ФК Риальто» обязано в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Напомним
«Минфин» писал, что НБУ снова оштрафовал Moneyveo. В этот раз сумма штрафа составляет 766,7 тысячи гривен.
Источник: Минфин
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