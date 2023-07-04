НБУ оштрафовал еще одну финансовую компанию

Национальный банк наложил штраф в размере 34 000 грн на ООО «ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Причина штрафа

Штраф был наложен в связи с непредоставлением компанией необходимой информации и преднамеренным предоставлением недостоверных данных по запросу Национального банка.

Такое решение принято 4 июля 2023 года по результатам инспекционной проверки НБУ и вступает в силу 5 июля 2023 года.

Уплатить штраф ООО «ФК Риальто» обязано в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ снова оштрафовал Moneyveo. В этот раз сумма штрафа составляет 766,7 тысячи гривен.