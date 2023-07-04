Украина за первое полугодие получила международную помощь в виде грантов почти на 270 миллиардов гривен

За январь-июнь 2023 года Украина получила международную помощь в виде грантов на 269,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Важным источником доходов государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 269,6 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Самый большой донор

Самым большим донором грантовой поддержки в январе-июне 2023 года являются США (263 млрд грн).

Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд. грн.

Денежные средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Общий фонд Госбюджета

В июне 2023 года в общий фонд Государственного бюджета поступило 133,7 млрд. грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

28,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров,

17,5 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 27,9 млрд грн, возмещено — 10,3 млрд грн),

15 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора,

8,8 млрд грн — акцизного налога,

4,5 млрд грн — рентной платы за пользование недрами,

2,6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины,

2,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 101,1% (+0,6 млрд грн), Государственной таможенной службой — 106,8% (+2,0 млрд грн).

Другим важным источником доходов государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 44,4 млрд грн. Денежные средства поступили от США и Финляндии.

Всего за январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 869,4 млрд. гривен.

Государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2023 составили 879,1 млрд грн.

«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июнь 2023 составили 879,1 млрд грн, или 82,9% от запланированных на этот период», — говорится в сообщении.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 285,7 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 97,4 млрд грн ($1 963,8 млн и 640,9 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 130,0 млрд грн.

Отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2023 составили 246,1 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 116,8 млрд грн (89,2% плана).

Напомним

«Минфин» писал, что Швеция направит 32,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.