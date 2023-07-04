Великобритания запретила тратить деньги от продажи «Челси» за пределами Украины

Власти Великобритании запретили тратить 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), которые российский олигарх Роман Абрамович получил от продажи футбольного клуба «Челси» за пределами Украины. Об этом глава британского фонда помощи пострадавшим от войны в Украине Майк Пенроуз написал в статье для издания The Times.

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«После продажи „Челси“ полученные деньги были переданы нашему фонду, чтобы помочь „всем жертвам войны в Украине и ее последствиям“, условия впоследствии были прописаны в документах о продаже, утвержденных правительством. Через год правительство сообщает фонду, что по договоренности с ЕС подарены деньги передадут только при условии, что мы согласимся ограничить расходы в пределах географических кодонов Украины», — заявил Пенроуз.

Он указывает, что в таком случае фонд не сможет рассматривать запросы на помощь украинским беженцам и принимающим их семьям.

Две недели назад газета Daily Mail сообщила, что Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине денег от продажи «Челси», потому что хочет, чтобы часть денег ушла «пострадавшим от войны россиянам». Ни британское правительство, ни Европейская комиссия на такой шаг не согласятся, пока против России действуют санкции.

Пенроуз настаивает, что формулировку «все жертвы войны в Украине и ее последствиях» предложил именно он, а не Абрамович.

«Ход войны, а вместе с ним — и гуманитарные потребности, может меняться. Как показали недавние беспорядки в России, мы должны быть готовы к любому сценарию, включая увеличение потока беженцев из-за усиления боевых действий. В таком случае помощь фонда, за условиями (британского, ред.) правительства и ЕС должны останавливаться, как только беженцы покидают Украину. Многие жертвы, получающие гуманитарную помощь, преимущественно женщины и дети, идут именно по этому пути», — заявил Пенроуз.

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Он также сказал, что косвенными жертвами российско-украинской войны является «огромное количество людей» в других странах — от Молдовы до Сомали.

Отдельно глава фонда отметил, что организация и так не могла бы выделять деньги учреждениям, связанным с правительствами России или Белоруссии. Для регулирования этого вопроса уже есть санкции против РФ.

Напомним

Абрамович был вынужден продать «Челси» в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 млрд фунтов стерлингов, а после расходов, связанных с соглашением, осталось 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Эти средства остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащей компании Fordstam, подконтрольной Абрамовичу, и британский МИД еще не дал зеленый свет для перевода этих денег.