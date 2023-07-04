Финские компании наторговали с Россией на 1,5 миллиарда евро после начала войны в Украине — СМИ

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину финские компании в течение некоторого времени продолжали заниматься торговлей с Россией. Общий оборот этих операций составляет не менее 1,5 миллиарда евро. Об этом говорится в расследовании финского общественного вещателя Yle на основе таможенной статистики.

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Многие компании, ведущие торговлю с Россией продолжали свою деятельность после начала большой войны в Украине. Некоторые из них утверждали, что прекратили торговлю с РФ, но согласно расследованию некоторые соглашения с Россией все же оставались.

Например, компания Metso Outotec продолжала экспортировать запчасти и детали для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности в Россию, в частности в предприятия, не имеющие собственников, внесенных в список санкций ЕС.

Компании объясняют возобновление бизнеса в России трудностью продажи своих активов и исполнением контрактов, заключенных до начала войны.

Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила чуть больше чем через неделю после российского вторжения о прекращении поставок в Россию.

Из материалов Yle Mot следует, что компания продолжала торговать с Россией еще, по крайней мере, несколько месяцев спустя. Компания экспортировала в Россию, в частности, запчасти и детали оборудования.

Клиентами компании были многочисленные российские предприятия, которыми владеют попавшие под санкции олигархи.

По словам Metso Outotec, компания придерживалась санкций против России, поскольку они касаются только компаний, в которых попавшим под санкции лицам принадлежит большая часть. Крупнейшим клиентом компании стал Тайшетский алюминиевый завод. Его владелец UC Rusal является вторым крупнейшим в мире производителем алюминия.

Во главе цепочки владельцев UC Rusal — ушедший с поста президента компании олигарх Олег Дерипаска стал миноритарным владельцем еще несколько лет назад, потому что хотел минимизировать убытки для бизнеса от санкций, введенных против «кремлевского списка».

Metso Outotec также поставляла продукцию предприятию «Удоканская медь» — одному из крупнейших мировых производителей меди, а также Михайловскому железному руднику, принадлежащему компании Металлоинвест, которая является одним из крупнейших производителей меди в России.

Их крупнейшим владельцем является Алишер Усманов, который, согласно списку санкций ЕС, тесно связан с Путиным.

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Несмотря на то, что олигархи находятся под санкциями, торговля с владеющими ими компаниями может быть законной. По словам Пии Сариваара, отвечающей за санкции с МИД Финляндии, торговля с компанией разрешена, если доля попавшего под санкции россиянина в ней составляет до 50%. Если у компании несколько подсанкционных владельцев, их доли в целом не должны превышать 50%.

С начала войны Финляндия импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ.

Ранее Yle Mot сообщала, что финская государственная компания Gasum с начала войны приобрела у России сжиженный газ на сумму не менее 175 млн евро. Она еще покупает газ и оправдывает это долгосрочным контрактом. Согласно материалам, с начала войны в Украине компания приобрела газ минимум на 600 млн евро.

Многие химические вещества также были импортированы из России в Финляндию. Поэтому компания Advario Finland (ранее Oiltanking Finland) в Коти, занимающаяся хранением химических веществ, фигурирует в таможенных данных. Advario не ведет бизнес в самой России, а выступает посредником своих клиентов. Большинство получаемых компанией химикатов транспортируется в разные части света.

С начала войны в число российских партнеров компании входили предприятия и их владельцы, внесенные в список санкций ЕС. Поставки химикатов из России в цистерны Advario значительно сократились, но отдельные поезда с грузом до сих пор прибывают в Финляндию.

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По словам исполнительного директора Advario Мерьи Поркка, с начала войны Advario не заключала новых импортных контрактов с Россией, а контракты с компаниями попавших под санкции лиц были расторгнуты.

Профессор российской энергетической политики Вели-Пекка Тюнккюнен считает, что финские компании пополнили военную казну России, продолжая торговать с россиянами после вторжения России в Украину.

По мнению Тюнккюнена, ведение бизнеса с российской горнодобывающей промышленностью особенно вредно из-за зависимости отрасли от западных технологий. Шахты оснащены быстро изнашивающимся оборудованием.

«Экспортируя запчасти и технологии из Финляндии, Россия сможет производить необходимое ей во время войны сырье, непосредственно поддерживающее российскую военную машину», — прокомментировал он.