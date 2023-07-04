Повышение «минималки»: сколько будут зарабатывать украинцы в Польше с 1 июля

С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) — до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто — примерно 25,3 тыс. грн) для тех, кто работает по трудовому договору. Об этом говорится в сообщении миграционной платформы EWL.

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Как изменится «минималка»

Минимальная ставка в час для работающих по договору поручения составляет сейчас — 23,50 злотого брутто (210 грн). В месяц это соответственно — 4700 -5875 злотых в зависимости от количества отработанных часов — сообщают в Миграционной платформе EWL (это ориентировочно 42,6−53,2 тыс.грн).

Больше вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта предлагают в сфере логистики (это работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах) — такие вакансии есть на территории всей страны.

Больше всего из них в Нижнесилезском (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава) воеводствах. В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8 -61,6 тыс.грн) в зависимости от количества рабочих часов.

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Много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей индустрии. Речь идет об упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции. Предприятия, предлагающие такую работу, находятся преимущественно в Великопольском воеводстве. Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск).

Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводство с центрами во Вроцлаве и Катовице.

Напомним

Таким образом, с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе — до 3490 из 3010 злотых брутто.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие. Поскольку все выплаты рассчитываются на основе национального минимума.

В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше.

Первоначально размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс.грн) и 27,70 злотого брутто почасово (249 грн). А затем — в июле 2024 года до 4300 злотых брутто (около 39 тыс.грн) и 28,10 злотого брутто почасово (253 грн).