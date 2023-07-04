В Беларуси планируют запретить обмен криптовалют между физлицами: что нового на рынке цифровых валют

В Беларуси хотят запретить обмен криптовалют между физлицами

MBД Беларуси paбoтaeт нaд зaкoнoпpoeктoм, кoтopый зaпpeтит oбмeн кpиптoвaлют мeжду физичecкими лицaми. Пo мнeнию пpaвooxpaнитeлeй, этo пoмoжeт бopoтьcя c вывoдoм пoлучeнныx пpecтупным путем дeнeг.

Пo дaнным вeдoмcтвa, c нaчaлa этoгo гoдa coтpудники пoдpaздeлeний пo пpoтивoдeйcтвию кибepпpecтупнocти пpeceкли дeятeльнocть 27 гpaждaн, oкaзывaющиx нeлeгaльныe уcлуги пo oбмeну кpиптoвaлют. Иx coвoкупный нeзaкoнный дoxoд cocтaвил пoчти 22 миллиoнa бeлopуccкиx pублeй ($7,3 млн).

Центробанк Сингапура обязал все криптобиржи перевести средства клиентов в трасты

До конца года обслуживающие пользователей из Сингапура биткоин-биржи должны передать клиентские цифровые активы трастам в доверительное управление. Это следует из распоряжения местного регулятора.

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) вынесло подобную рекомендацию на рассмотрение заинтересованных сторон в октябре 2022 года перед крахом FTX.

MAS также обяжет платформы свернуть лендинговые и стейкинговые операции для розничных инвесторов. Институциональные и аккредитованные инвесторы сохранят доступ к этим услугам.

«Сами по себе правила не могут защитить потребителей от всех потерь, учитывая чрезвычайно высокий риск и спекулятивный характер торговли цифровыми платежными токенами», — говорится в заявлении.

ЦБ Сингапура призвал инвесторов проявлять «предельную осторожность» при совершении подобных операций.

Власти Таиланда запретили использование криптовалют для кредитования

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выпустила новые правила для поставщиков услуг цифровых активов (VASP), направленные на защиту инвесторов.

Они запрещают компаниям использовать клиентские средства для кредитования и инвестиций, а также обязывают предоставить на сайтах адекватные предупреждения о рисках, связанных с торговлей криптовалютами.

Все платформы должны отображать сообщение следующего содержания: «Криптовалюты связаны с высоким риском. Пожалуйста, тщательно изучите риски, связанные с ними, поскольку есть вероятность потери всей суммы инвестиций».

Предупреждающее сообщение должно быть хорошо видно, и прежде чем клиенты смогут воспользоваться услугой, они должны подтвердить свое согласие. Новые правила вступят в силу с 31 июля 2023 года.

Nasdaq обновила заявку на листинг биткоин-ETF от BlackRock

Биржа Nasdaq внесла Coinbase в качестве партнера по совместному наблюдению за рынком в обновленную форму 19b-4 для спотового биткоин-ETF от BlackRock.

Согласно заявлению, Nasdaq достигла предварительной договоренности с криптокомпанией. Окончательное соглашение планируется заключить до начала торгов.

«Ожидается, что Spot BTC SSA станет двусторонним соглашением об обмене наблюдением между Nasdaq и Coinbase, которое призвано дополнить соответствующую программу биржи», — говорится в документе.

Данный шаг последовал вслед за сообщениями о том, что на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила Nasdaq и Cboe касательно поданных заявок на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, Fidelity и других компаний. Регулятор посчитал, что они не были «четкими и исчерпывающими».