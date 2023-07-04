Курс валют на 4 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 4 июля, курс доллара на наличном рынке потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке, а в продаже прибавил 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,31−37,32, евро — 40,84−41,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,91−40,30 грн/евро.

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