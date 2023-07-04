Состояние Маска выросло за день на $11,7 миллиарда на фоне роста акций Tesla

Акции Tesla выросли на 6,9% в понедельник, 3 июля, до $279,82 за бумагу на фоне рекордных продаж электромобилей во втором квартале и роста производства, о которые компания отчиталась накануне. Состояние богатейшего человека мира в списке Forbes выросло за день на 4,92%, или $11,7 млрд, и составило $249,4 млрд, следует из данных Forbes Real-Time.

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Рост акций

Аналитики ожидали 445 925 автомобилей, поставленных на рынок за период, заканчивающийся 30 июня 2023 года, передает CNBC. Tesla в отчете в воскресенье 2 июля превзошла эту оценку более чем на 20 000 электромобилей — компания поставила 466 140 автомобилей во втором квартале. Отчеты автопроизводителя внимательно отслеживаются аналитиками и инвесторами.

Акции Tesla выросли более чем вдвое за первые шесть месяцев 2023 года. Они закончили июнь на уровне $261,77.

Компания оптимистично оценивает перспективы своего роста и привлекла нескольких конкурирующих автомобильных компаний для использования своей сети быстрой зарядки электромобилей.

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Бумаги компании остаются ниже пика в ноябре 2021 года, когда за акцию Tesla давали более $400. Ожидается, что другие автомобильные компании опубликуют данные о продажах за второй квартал в среду, 5 июля.

За последний год Tesla перешла от списков ожидания для многих своих моделей к накоплению запасов. Компания использовала ряд рекламных тактик — от прямого снижения цен, что необычно для автомобильного бизнеса, до более традиционных методов, таких как скидки и подарки.

По данным WSJ, с начала января цены на весь модельный ряд компании в США упали на 14−28% в зависимости от модели.