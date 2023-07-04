До $150 тысяч на развитие: USAID выделило новый пакет грантов для украинского бизнеса

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Конкурентоспособная экономика Украины» предлагает украинским малым и средним перерабатывающим предприятиям получить гранты от $75 000 до $150 000 на развитие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что известно о кредитах

В общей сложности будет предоставлено около 25 грантов.

Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, что способствует, в частности, импортозамещению российской и белорусской продукции.

Также на гранты могут рассчитывать изготовители инновационных продуктов.

Деньги можно потратить и на модернизацию производства, сокращение ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест.

Прием заявок стартует с 3 июля 2023 года и продлится до 15 декабря 2023 года включительно.

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