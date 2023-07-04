Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Конкурентоспособная экономика Украины» предлагает украинским малым и средним перерабатывающим предприятиям получить гранты от $75 000 до $150 000 на развитие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
До $150 тысяч на развитие: USAID выделило новый пакет грантов для украинского бизнеса
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Что известно о кредитах
В общей сложности будет предоставлено около 25 грантов.
Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, что способствует, в частности, импортозамещению российской и белорусской продукции.
Также на гранты могут рассчитывать изготовители инновационных продуктов.
Деньги можно потратить и на модернизацию производства, сокращение ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест.
Прием заявок стартует с 3 июля 2023 года и продлится до 15 декабря 2023 года включительно.
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Источник: Минфин
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