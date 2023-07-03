С начала года бизнес получил почти 45 миллиардов доступных кредитов

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Сколько выдано кредитов

«Более 1300 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ на общую сумму 2,9 млрд грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 12,7 тысячи кредитов на 44,7 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 65,8 тысячи кредитов на 211,7 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 61,2 млрд грн и на антивоенные цели — 54,3 млрд грн.

На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,5 млрд грн, на пополнение оборотного капитала — 16,2 млрд грн, на инвестиционные цели — 14,7 млрд грн.

Кроме того, аграрии получили 32,1 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 2,7 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.