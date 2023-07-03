По программе «Доступные кредиты 5−7−9%» банки с начала года выдали бизнесу 12,7 тысячи кредитов на 44,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
С начала года бизнес получил почти 45 миллиардов доступных кредитов
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Сколько выдано кредитов
«Более 1300 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ на общую сумму 2,9 млрд грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 12,7 тысячи кредитов на 44,7 млрд грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 65,8 тысячи кредитов на 211,7 млрд грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 61,2 млрд грн и на антивоенные цели — 54,3 млрд грн.
На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,5 млрд грн, на пополнение оборотного капитала — 16,2 млрд грн, на инвестиционные цели — 14,7 млрд грн.
Кроме того, аграрии получили 32,1 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 2,7 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.
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Про це сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.
«У 2021 році ми мали середню ціну 32 тисячі гривень за гектар, сьогодні ми маємо 39 тисяч — середня вартість по Україні. Є передові області, де вартість земельних ділянок значно вища. Івано-Франківська область — 74 тисячі гривень, Львівська та Київська — 56 тисяч, Полтавська, Тернопільська — 40 тисяч за гектар», — сказала вона.
За її словами, від старту ринку землі в 2021 році, на сьогодні маємо близько 68 тисяч угод купівлі-продажу та 16 тисяч угод дарування земельних ділянок.
Із 470 тисяч гектарів 150 тисяч уже повернуто в обіг після розмінування. Власники замінованих земельних ділянок звільнені від оподаткування за них.
Заступник міністра вважає, що після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими.
«Вартість земельних ділянок зростає і я впевнена, що буде зростати далі», — додала Шемелинець.
— Виходь за мене заміж — будеш жити як в раю.
— Це ж як?
— Гола і боса!:)