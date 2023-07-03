Цены на электроэнергию для бизнеса подскочили на 40%

Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) выросла на 40,08% с 1 июля, когда вступило в силу решение НКРЭКУ о повышении максимальных цен (прайс-кепов) на 40−80% в зависимости от часа поставки. Об этом сообщает Бизнес.Цензор.

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По данным «Оператора рынка», на 4 июля средневзвешенная цена электроэнергии на РДН составляет 3966,1 грн за МВт-час, в то время как 30 июня она составляла 2791,43 грн за МВт-час.

В то же время, цена электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВДР) 1 июля выросла на 29,86% — до 3134,56 грн за МВт-час, но 2 июня снизилась на 10,5% — до 2804,2 грн за МВт-час.

При этом на РДН с начала июля цена электроэнергии в несколько ночных, утренних и вечерних часов упиралась в верхние прайс-кепы, установленные на уровне 3000 грн за МВт-ч, 5600 грн за МВт-ч и 7200 грн за МВт-ч, на ВДР такое происходило в несколько ночных часов.

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В то же время, по данным ENTSO-E, на 1−2 июля заметно выросли объемы импорта электроэнергии в Украину, необходимость обеспечения которого была одной из причин повышения прайс-кепов.

В частности, импорт электроэнергии вырос из Словакии (данные по Молдове третий месяц не отражаются) — после четырех дней перерыва он составлял 1739 МВт-ч и 2507 МВт-ч в сутки. Однако на 3 июля объем импорта упал в 3,5 раза — до 714 МВт-ч в сутки.

При этом в течение июня, до повышения прайс-кепов, были дни, когда объем импорта составлял 3,5 тыс. МВт-ч — 4,6 тыс. МВт-ч в сутки.