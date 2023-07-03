На столичных ярмарках с 4 по 31 июля временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов. Об этом говорится в сообщении КГГА.
В Киеве на ярмарках запретили продажу мяса, рыбы, молока и кондитерки с кремом
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Что запрещено продавать
- свежее мясо
- мясопродукты
- колбасные изделия
- морепродукты
- живую и свежемороженую рыбу
- молоко и молочную продукцию
- кондитерские изделия с кремом.
«Такое решение было принято во время совещания Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице», — говорится в сообщении.
Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия «Свиточ» и «Киевское наследие», подчиненные Департаменту.
Источник: Минфин
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