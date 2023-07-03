Чешская RegioJet хочет запустить прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Берлином и Ганновером

Крупнейший частный железнодорожный перевозчик Центральной Европы — чешская компания RegioJet планирует в следующем году совместно с Укрзализныцей запустить прямые рейсы из Киева в Берлин и Ганновер. Об этом сообщил основатель RegioJet Радим Янчура, передает Forbes.

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«В 2024-м планируем в партнерстве с Укрзализныцей запустить рейсы Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден», — отметил он в интервью изданию.

Поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012-го. Но немецкая железная дорога, по словам Янчуры, выставила Укрзализныци коммерческие условия, увеличившие стоимость проезда поезда по территории Германии. Это сделало маршрут убыточным, и рейс был закрыт.

Сейчас поезд RegioJet приезжает в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются из поезда Укрзализныци. Ежедневная загрузка — от 300 до 500 пассажиров.

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В планах RegioJet на 2023 год добавить еще один поезд и увеличить загруженность до 800 пассажиров. Компания планирует запустить новый рейс Прага — Чоп и получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области.

Также в планах — инвестировать в украинскую железную дорогу — электрифицировать участок Чоп — Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Компания делает ставку на жителей малых городов, а не на население крупных городов с хорошо развитыми аэропортами.

«Для жителей небольших населенных пунктов может быть гораздо выгоднее и проще сесть на поезд и за день приехать в Прагу, чем сначала ехать в Киев, а оттуда лететь на самолете», — говорит Янчура.

Напомним

Компания планировали начать рейсы в Украину в июне 2022-го, но из-за полномасштабного российского вторжения пришлось ускориться. Рейсы начали полгода раньше — в феврале.

«Тогда наша главная цель была — обеспечение эвакуации украинцев и доставка гуманитарной помощи», — говорит владелец RegioJet Янчура.

Украина занимает 1% в бизнесе RegioJet. К концу 2024 года компания планирует существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен вырасти втрое — до 500 тыс. пассажиров в год.