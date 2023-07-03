Нацкомиссия отменила повышение тарифов на воду

В то же время в НКРЭКУ не отказались от идеи отрегулировать тарифы и заявили о начале обсуждения «справедливого социального решения».

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«Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов», — говорится в сообщении.