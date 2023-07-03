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3 июля 2023, 12:50 Читати українською

Нацкомиссия отменила повышение тарифов на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании все члены Комиссии единогласно, сообщается на сайте НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду.

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Отмена повышения

«Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи с этим предлагаю отменить постановление от 29 июня 2023 года», — пояснил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

В то же время в НКРЭКУ не отказались от идеи отрегулировать тарифы и заявили о начале обсуждения «справедливого социального решения».

Читайте: Шмыгаль заверил, что решения о повышении тарифов на воду не приняты Кабмином

«Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов», — говорится в сообщении.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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