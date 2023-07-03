Курс валют на 3 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 3 июля, курс доллара на наличном рынке потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке, а в продаже потерял 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,35, евро — 40,85−41,01 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,82−40,21 грн/евро.