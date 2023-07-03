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3 июля 2023, 10:47 Читати українською

Meest запустил адресную доставку в еще 27 стран по всему миру

Почтово-логистическая компания Meest запустила доставку еще в 27 стран мира, говорится в ее сообщении. В частности, среди новых направлений есть даже Австралия и Новая Зеландия, пишет Дело.

Почтово-логистическая компания Meest запустила доставку еще в 27 стран мира, говорится в ее сообщении.

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Куда доставляет Meest

Введена доставка и в страны Субсахарской Африки — Нигерию, Кению, Танзанию, ЮАР, а также Эфиопию. Кроме того, она будет производиться в ряд арабских стран — Египет, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт.

В Азии компания теперь будет доставлять посылки в Японию, Китай, Гонконг, Сингапур, Индонезию, Индию, Пакистан и Шри-Ланку, а в Латинской Америке — в Мексику, Аргентину, Бразилию, Коста-Рику, Перу, Колумбию и Чили.

Как отправить посылку

В перечисленные страны можно будет отправлять посылки весом до 20 кг. Сроки доставки составят от 10 до 21 суток, а стоимость — от 1075 гривен.

Доставка будет происходить адресно, к двери адресата. В целом благодаря Meest теперь можно доставить посылку более чем в 70 странах мира, включая США, Канаду и страны Европейского союза.

Чтобы отправить посылку, нужно предварительно создать отправку на сайте или в приложении, где указать получателя и способ оплаты, а затем принести пакет в ближайшее отделение или вызвать курьера.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
3 июля 2023, 10:53
#
Зручно.
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