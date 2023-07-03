Вкладчики могут дистанционно получить возмещение по вкладам в банках-банкротах еще в одном банке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2023, 10:10 Читати українською

Вкладчики могут дистанционно получить возмещение по вкладам в банках-банкротах еще в одном банке

АО «Таскомбанк» стало еще одним банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, приобщившегося к осуществлению дистанционных выплат гарантированных сумм вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков. Об этом говорится в сообщении Фонда.

АО «Таскомбанк» стало еще одним банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, приобщившегося к осуществлению дистанционных выплат гарантированных сумм вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Банки-агенты

На сегодняшний день уже пять банков-агентов Фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, не посещая отделения банков.

Для реализации инициативы Фонда по осуществлению дистанционных выплат гарантированного возмещения, АО «Таскомбанк» доработало свое мобильное приложение, предоставив возможность всем своим нынешним клиентам подать заявку на выплату возмещения в системе банка онлайн.

После успешной проверки данных клиента гарантированная сумма будет зачислена на счет вкладчика, открытый в банке.

Напомним

Выплаты гарантированного возмещения Фондом производятся через Автоматизированную систему выплат, к которой подключены 12 банков-агентов Фонда.

После введения военного положения в Украине Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, что предполагает получение гарантированной суммы по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.

Первыми банками-агентами, начавшими проводить дистанционные выплаты гарантированного возмещения, стали ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пивденный» и АО «ПУМБ».

С момента введения дистанционных выплат (по состоянию на 27 июня 2023 года) вкладчиками находящихся в управлении Фонда банков удаленно получено 2,13 млрд грн гарантированного возмещения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
3 июля 2023, 10:55
#
В Україні банківська таємниця полягає в тому, що ніхто не знає, чи вдасться повернути свій вклад:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
+
0
grioleg
grioleg
3 июля 2023, 12:20
#
Тобто «5 банків-агентів Фонду надають можливість»… тобто вже привчають клієнтів до виплат через Фонд гарантування вкладів? Ду--же далекоглядно))
+
+15
bonv
bonv
3 июля 2023, 12:22
#
З 1 серпня 2023 року внесення готівки через термінали самообслуговування для поповнення карток вимагатиме введення номеру телефону платника. Про це повідомили у Національному банку.
«З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, при внесенні готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки платник має: ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала; отримати на цей номер одноразовий пароль; ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції; отримати квитанцію.
У Нацбанку наголосили, що ці вимоги стосуються лише операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки, водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як сплата комунальних платежів, оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські), оплата проїзду в міському і приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карт та сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами