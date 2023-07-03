Вкладчики могут дистанционно получить возмещение по вкладам в банках-банкротах еще в одном банке

На сегодняшний день уже пять банков-агентов Фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, не посещая отделения банков.

Для реализации инициативы Фонда по осуществлению дистанционных выплат гарантированного возмещения, АО «Таскомбанк» доработало свое мобильное приложение, предоставив возможность всем своим нынешним клиентам подать заявку на выплату возмещения в системе банка онлайн.

После успешной проверки данных клиента гарантированная сумма будет зачислена на счет вкладчика, открытый в банке.

Напомним

Выплаты гарантированного возмещения Фондом производятся через Автоматизированную систему выплат, к которой подключены 12 банков-агентов Фонда.

После введения военного положения в Украине Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, что предполагает получение гарантированной суммы по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.

Первыми банками-агентами, начавшими проводить дистанционные выплаты гарантированного возмещения, стали ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пивденный» и АО «ПУМБ».

С момента введения дистанционных выплат (по состоянию на 27 июня 2023 года) вкладчиками находящихся в управлении Фонда банков удаленно получено 2,13 млрд грн гарантированного возмещения.