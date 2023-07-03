АО «Таскомбанк» стало еще одним банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, приобщившегося к осуществлению дистанционных выплат гарантированных сумм вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Вкладчики могут дистанционно получить возмещение по вкладам в банках-банкротах еще в одном банке
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Банки-агенты
На сегодняшний день уже пять банков-агентов Фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, не посещая отделения банков.
Для реализации инициативы Фонда по осуществлению дистанционных выплат гарантированного возмещения, АО «Таскомбанк» доработало свое мобильное приложение, предоставив возможность всем своим нынешним клиентам подать заявку на выплату возмещения в системе банка онлайн.
После успешной проверки данных клиента гарантированная сумма будет зачислена на счет вкладчика, открытый в банке.
Напомним
Выплаты гарантированного возмещения Фондом производятся через Автоматизированную систему выплат, к которой подключены 12 банков-агентов Фонда.
После введения военного положения в Украине Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, что предполагает получение гарантированной суммы по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.
Первыми банками-агентами, начавшими проводить дистанционные выплаты гарантированного возмещения, стали ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пивденный» и АО «ПУМБ».
С момента введения дистанционных выплат (по состоянию на 27 июня 2023 года) вкладчиками находящихся в управлении Фонда банков удаленно получено 2,13 млрд грн гарантированного возмещения.
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«З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, при внесенні готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки платник має: ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала; отримати на цей номер одноразовий пароль; ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції; отримати квитанцію.
У Нацбанку наголосили, що ці вимоги стосуються лише операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки, водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як сплата комунальних платежів, оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські), оплата проїзду в міському і приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карт та сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів.