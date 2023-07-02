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2 июля 2023, 17:10 Читати українською

iPhone первого поколения выставили на аукционе за рекордные $100 000

Не распакованный смартфон iPhone первого поколения с 4 ГБ оперативной памяти выставили на аукцион. Об этом пишет Noworries со ссылкой на Apple Insider.

Не распакованный смартфон iPhone первого поколения с 4 ГБ оперативной памяти выставили на аукцион.

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Что известно

Как отмечает портал, устройства, выпущенные на рынок гаджетов более 16 лет назад, пользуются огромным спросом среди коллекционеров. Энтузиасты особенно «охотятся» на те модели, которые так и не достали из оригинальной коробки. Аукционный дом LCG Auctions рассчитывает сторговать за лот $100 000.

В марте американский аукционный дом Wright также выставил не распакованный первый iPhone с уникальным стикером «Lucky You» («Тебе повезло»). Тогда его приобрел техноблогер Маркес Браунли, известный под никнеймом MKBHD. Коллекционер провел распаковку лота на своем YouTube-канале, а сам смартфон обошелся ему в $40 000.

iPhone первого поколения был представлен 9 января 2007 года соучредителем компании Apple Стивом Джобсом на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско.

Источник: Минфин
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