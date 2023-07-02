«Изношенные купюры»: Кассиры по-разному оценивают банкноты и отказываются принимать собственную валюту

Кассиры отделений Приватбанка по-разному оценивают износ купюр. Об этом написал пользователь MaxAlex1986 из Запорожья в разделе отзывы клиентов на «Минфине».

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Прием «изношенных» купюр

По словам пользователя, он обратился в отделение, где покупал валюту после того, как деньги не приняли в другом госбанке из-за покрытия пятнами на 50%. Однако в Приватбанке опровергли наличие пятен и подтвердили платежеспособность купюры на $100.

При попытке положить деньги на карту в другом отделении Приватбанка кассир отказал, сославшись на наличие пятен на купюре. Вернувшись в предыдущее отделение, пользователь смог пополнить «Приват Вклад». Там кассир, ранее подтвердивший платежеспособность купюры, приняла деньги.

«То есть одну и ту же купюру $100 по-разному оценивают кассиры в том же банке… Когда Приватбанку нужно продать доллар, то чихать он хотел на эту купюру, а когда нужно ту же купюру взять: «простите, мы ее не можем взять потому, что она не соответствует нормам, безразлично, что мы сами ее вам и выдали», — отметил клиент.

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Комментарий Приватбанка

Как заявили в пресс-службе Приватбанка под комментарием, все купюры проходят проверку.

Под выдачу предлагаются платежные купюры. В то же время при совершении кассовых операций в отделении банка клиент обязан:

— считать деньги не отходя от кассы;

— проверять реквизиты, указанные на кассовых документах, не отходя от кассы.

В случае, если вы не удовлетворили состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать.