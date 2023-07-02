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2 июля 2023, 13:37 Читати українською

«Изношенные купюры»: Кассиры по-разному оценивают банкноты и отказываются принимать собственную валюту

Кассиры отделений Приватбанка по-разному оценивают износ купюр. Об этом написал пользователь MaxAlex1986 из Запорожья в разделе отзывы клиентов на «Минфине».

Кассиры отделений Приватбанка по-разному оценивают износ купюр.

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Прием «изношенных» купюр

По словам пользователя, он обратился в отделение, где покупал валюту после того, как деньги не приняли в другом госбанке из-за покрытия пятнами на 50%. Однако в Приватбанке опровергли наличие пятен и подтвердили платежеспособность купюры на $100.

При попытке положить деньги на карту в другом отделении Приватбанка кассир отказал, сославшись на наличие пятен на купюре. Вернувшись в предыдущее отделение, пользователь смог пополнить «Приват Вклад». Там кассир, ранее подтвердивший платежеспособность купюры, приняла деньги.

«То есть одну и ту же купюру $100 по-разному оценивают кассиры в том же банке… Когда Приватбанку нужно продать доллар, то чихать он хотел на эту купюру, а когда нужно ту же купюру взять: «простите, мы ее не можем взять потому, что она не соответствует нормам, безразлично, что мы сами ее вам и выдали», — отметил клиент.

Читайте: С 1 июля НБУ позволит обменникам снимать валюту без ограничений: как это повлияет на «нехорошие» доллары

Комментарий Приватбанка

Как заявили в пресс-службе Приватбанка под комментарием, все купюры проходят проверку.

Под выдачу предлагаются платежные купюры. В то же время при совершении кассовых операций в отделении банка клиент обязан:
— считать деньги не отходя от кассы;
— проверять реквизиты, указанные на кассовых документах, не отходя от кассы.

В случае, если вы не удовлетворили состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 июля 2023, 14:39
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Что отзыв, что текст «новости» — реально ни о чём…

В отделении банка выдали валюту,
в том же отделении банка приняли
валюту на вклад — уже не знают,
какой ещё негатив придумать, чтобы
испугать читателей сайта и ценителей
наличных долларов США…
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