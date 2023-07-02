Кабинет Министров изменил правила присвоения автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
Автовладельцам разрешили выбирать номера при регистрации автомобиля
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Что известно
Так, при государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровую комбинацию) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования. Также вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки)", — сообщили в МВД.
Кроме того, Кабмин установил стоимость выбора номера при регистрации (перерегистрации) транспортного средства в размере 300 грн (кроме платных номерных знаков).
Что это даст
В МВД считают, что такое решение «обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств».
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