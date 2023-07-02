Май стал более успешным для экспорта ИТ-услуг, чем в предыдущем месяце: показатель вырос на 9,5% и составил $590 млн. Украинской экономике это принесло на $51 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время эти показатели на 1,8%, или же $11 млн, меньше по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в данных Львовского ИТ-кластера.

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Падение экспорта ИТ-услуг

Как отмечается, если взглянуть на итог экспорта ИТ-услуг за 5 месяцев текущего года — $2,8 миллиарда — то мы все еще наблюдаем падение. Совокупная экспортная выручка ИТ-услуг за январь-май составляет на 12% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году.

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Разница по периодам в долларовом эквиваленте — $374 миллиона.

СЕО Львовского И Т Кластера подчеркивает, что рост выручки в мае — это тенденция, которую всей индустрии хотелось бы видеть и дальше. Ведь общий тренд свидетельствует, что за последние пять месяцев текущего года по сравнению с показателями прошлого, 2022-го, объемы все же ниже.

«В мае этого года доля ИТ в структуре всего экспорта услуг составила 41%. В этот же период в прошлом году — 47,5%. Это еще раз напоминает, что ИТ, как одна из опорных отраслей экономики, сегодня нуждается в поддержке. При имеющейся тенденции есть все шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и 2022 — $7,3 млрд. То есть впервые техсектор не покажет рост. Поэтому уже сегодня нужно упорядочить механизм краткосрочных командировок за границу для мужчин, занимающих ключевые позиции в компании. Это расширит возможности для привлечения новых клиентов и заключения новых контрактов», — говорит Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.