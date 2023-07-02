Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9051 и № 9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и 30 дней после него. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Зеленский подписал закон об упрощении условий погашения потребительских кредитов переселенцам
Упрощение условий
Так, на период военного положения и в течение 30 дней после него будет введен механизм обязательной реструктуризации. Он будет действовать при следующих условиях:
- если государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
- если потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает двух минимальных заработных плат.
Заемщики должны постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся боевые действия или ТОТ, не иметь просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Законопроект № 9051 также устанавливает запрет требовать просроченную задолженность кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания.
Согласно законопроекту № 9052, доходы заемщиков, полученные в результате проведенной реструктуризации, освобождаются от налогообложения.
Кроме того, по словам Железняка, предусмотрены изменения Украины по особенностям начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.
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Нужно всех как можно больше давить, но самое главное — чтобы в это время не трогали чиновников, которые массово разворовывают и помощь что приходит с Запада (точнее кредиты, которые придётся отдавать много лет населению), и коррупционеров в военкоматах — их тоже ни в коем случае нельзя наказывать.
В западных странах даже во время каких-то менее значительных кризисов (пандемия, инфляция) вводят право брать кредитные каникулы или реструктуризировать кредиты, где процентные ставки и так небольшие. В Украине при 45−60% годовых — даже на случай войны — значит что у заёмщиков вообще ничего не поменялось и они спокойно должны платить всё как и до войны, никаких каникул кроме символической отсрочки в 1−2 месяца — нигде не вводилось и не будет вводиться.
То есть если ты работал честно и нормально как ФОП до войны, но после начала войны попал в сложное положение — это никого не беспокоит, банки тебя задавят судами и процентами на процент, не предоставляя никакой реструктуризации, а некоторые банки наоборот вводят доп. оплаты (типа Сенс-Банка) за карты и так далее.
Банковская система Украины роет себе могилу (при помощи власти) — как только помощь из вне сильно уменьшится — последствия увидят ВСЕ