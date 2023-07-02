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2 июля 2023, 9:44 Читати українською

Зеленский подписал закон об упрощении условий погашения потребительских кредитов переселенцам

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9051 и № 9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и 30 дней после него. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9051 и № 9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и 30 дней после него.

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Упрощение условий

Так, на период военного положения и в течение 30 дней после него будет введен механизм обязательной реструктуризации. Он будет действовать при следующих условиях:

  • если государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
  • если потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает двух минимальных заработных плат.

Заемщики должны постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся боевые действия или ТОТ, не иметь просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Законопроект № 9051 также устанавливает запрет требовать просроченную задолженность кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания.

Согласно законопроекту № 9052, доходы заемщиков, полученные в результате проведенной реструктуризации, освобождаются от налогообложения.

Кроме того, по словам Железняка, предусмотрены изменения Украины по особенностям начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 июля 2023, 10:28
#
Гарно, що категорії ВПО уточнені, бо дехто вже розкатав губу, що можна буде банкам руки викручувати.
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+15
Робин Гуд
Робин Гуд
2 июля 2023, 11:33
#
С точки зрения власти — войны нет на всей территории Украины, вообще это касается только Донбасса и отдельных регионов Юга Украины, там просто проводится какая-то операция. А остальные должны жить как обычно и платить максимум налогов и процентов. Бизнес в других городах вообще не пострадал.

Нужно всех как можно больше давить, но самое главное — чтобы в это время не трогали чиновников, которые массово разворовывают и помощь что приходит с Запада (точнее кредиты, которые придётся отдавать много лет населению), и коррупционеров в военкоматах — их тоже ни в коем случае нельзя наказывать.

В западных странах даже во время каких-то менее значительных кризисов (пандемия, инфляция) вводят право брать кредитные каникулы или реструктуризировать кредиты, где процентные ставки и так небольшие. В Украине при 45−60% годовых — даже на случай войны — значит что у заёмщиков вообще ничего не поменялось и они спокойно должны платить всё как и до войны, никаких каникул кроме символической отсрочки в 1−2 месяца — нигде не вводилось и не будет вводиться.

То есть если ты работал честно и нормально как ФОП до войны, но после начала войны попал в сложное положение — это никого не беспокоит, банки тебя задавят судами и процентами на процент, не предоставляя никакой реструктуризации, а некоторые банки наоборот вводят доп. оплаты (типа Сенс-Банка) за карты и так далее.

Банковская система Украины роет себе могилу (при помощи власти) — как только помощь из вне сильно уменьшится — последствия увидят ВСЕ
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0
bonv
bonv
2 июля 2023, 11:34
#
Вже на період воєнного стану тарифи обіцяли не піднімати… Популісти при владі.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
2 июля 2023, 12:40
#
Поднять НДС и акциз на топливо, а потом инфошумом типа что-то там кому-то там бабка на двое сказала — послабили. Пальцем не тронули бюджетников и прочих дармоедов. Это позор. Огромное здание кмда, вца и ещё много всего, но за 9 лет нет ни одного эталонного бомбоубежища. Куда девается помощь партнёров? Это позор.
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