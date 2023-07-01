Национальный банк в течение недели, с 26 по 30 июня, купил на межбанковском валютном рынке $12,62 млн и продал $532,97 млн. Отрицательное сальдо составило $520,35 млн против $427,53 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке почти на $100 тысяч
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $92,82 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $177,89 млн;
- продал $12 455,86 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $12 277,97 млн.
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Источник: Минфин
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