Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке почти на $100 тысяч

Национальный банк в течение недели, с 26 по 30 июня, купил на межбанковском валютном рынке $12,62 млн и продал $532,97 млн. Отрицательное сальдо составило $520,35 млн против $427,53 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $92,82 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $177,89 млн;

продал $12 455,86 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $12 277,97 млн.

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