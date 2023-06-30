Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2022 год: чистая прибыль упала на 41%

Российский Газпром решил не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Такое решение было принято на собрании акционеров, сообщили в компании.

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«В частности, принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО „Газпром“ в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн рублей ($13,65 млрд — ред.) — рекордный объем в истории „Газпрома“ и российского фондового рынка», — говорится в сообщении.

По данным ЭП, чистая прибыль Газпрома за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей с 2,093 трлн рублей в 2021 году. Согласно этому, компания должна была выплатить около 613 млрд рублей дивидендов.

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Решение монополиста не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года местные аналитики объяснили тем, что «отчет по МСФО оказался ощутимо хуже ожиданий», а «перспективы 2023 года выглядят все хуже».